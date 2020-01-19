Райкконен показал потрясающее чувство равновесия
40-летний пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен уже приступил к подготовке к следующему сезону Формулы-1. На официальной странице его команды в «Инстаграме» появилось видео, как он работает над вестибулярным аппаратом. В частности, Кими прошёлся по провисающему канату.
Напомним, следующий сезон может стать последним для финна в Формуле-1. Его контракт рассчитан до конца 2020 года. Минувший сезон стал для него первым после возвращения в Хинвиль. По его итогам он занял 12-е место, набрав 43 очка.
Всего в Формуле-1 Райкконен провёл 18 сезонов. В 2007 году он стал чемпионом мира в составе «Феррари» и до сих пор является последним пилотом, приносившим титул «Скудерии». За годы карьеры Кими добыл 21 победу в Формуле-1.
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