Новый симулятор «Феррари» запустят с опозданием

«Феррари» не сможет воспользоваться новым симулятором в ходе подготовки к сезону-2020. Ожидается, что новинка будет готова к использованию не раньше середины весны, сообщает F1i.

В «Феррари» решили отказаться от использования устаревшего симулятора и построить новый. В команде намерены успеть построить его до 2021 года, то есть до того, как в силу вступит ограничение бюджетов в € 175 млн на сезон. Ожидается, что эта задача будет выполнена, однако производственные задержки привели к тому, что новый симулятор будет готов к использованию позже, чем планировалось изначально. Ранее в «Феррари» надеялись, что новый симулятор будет готов к работе до начала сезона-2020, чтобы с его помощью можно было работать над развитием машины.



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