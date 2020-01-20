Британский журналист: коммерческий директор Формулы-1 Братчес уйдёт на этой неделе

Издание GrandPX.news со ссылкой на обозревателя Sky News Марка Кляйнмана сообщило, что коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес покинет свой пост «на этой неделе».

«По информации источников, у мистера Братчеса не будет прямой замены. Его обязанности будут распределены между другими управленцами высшего ранга», — отмечает журналист.

Братчес составляет триумвират с Чейзом Кэри и Россом Брауном. Кэри является генеральным директором Формулы-1, а Браун — спортивным боссом чемпионата.

Компания Liberty Media, пригласившая функционеров, управляет Формулой-1 с января 2017 года. До этого на протяжении многих лет чемпионатом управлял Берни Экклстоун.

В 2020 году предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.