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«Карнавальная речь». Марко — об идее двухтактных моторов в Формуле-1

«Карнавальная речь». Марко — об идее двухтактных моторов в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Гоночный консультант команды «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал возможное появление в Формуле-1 двухтактных моторов. Напомним, технический руководитель чемпионата Пэт Симондс признался, что поддерживает переход на двухтактные двигатели в сезоне-2025.

«Пока это звучит как карнавальная речь. Но я попрошу инженеров серьёзно изучить эту идею. Мы должны заранее знать, сколько лошадиных сил можно будет выжать из этого, насколько эффективными в действительности окажутся такие силовые установки и можно ли будет в этих условиях использовать альтернативные виды топлива», — приводит слова Марко Auto Bild.

Напомним, ранее в Формуле-1 заявили о стремлении выйти на нулевой уровень углеродного выхлопа к сезону-2030.

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