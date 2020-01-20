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Алонсо больше не является послом «Макларена»

Алонсо больше не является послом «Макларена»
Авто / Формула-1 0

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо отказался продлевать контракт с «Маклареном» и больше не является официальным послом команды, сообщает Marca.

Предыдущее соглашение истекло в конце 2019 года. По информации источника, это означает, что участие Алонсо в гонке «500 миль Индианаполиса» в 2020 году не будет связано с «Маклареном» для испанского гонщика. Напомним, «Макларен» со следующего сезона будет выступать в IndyCar на полном расписании на базе SPM Motorsport.

Ранее сообщалось, что в услугах Алонсо на легендарной 500-мильной гонке заинтересованы в команде Andretti.

Ранее Алонсо заявил, что он рассматривает вариант с возвращением в Формулу-1 в сезоне-2021 после серьёзных изменений в техническом регламенте серии.

Алонсо: у меня есть мысль о возвращении в Формулу-1
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