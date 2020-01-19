Алонсо: у меня есть мысль о возвращении в Формулу-1

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо признался, что подумывает о возвращении в серию.
«Думаю, что я определюсь насчёт своего будущего летом, уже после «500 миль Индианаполиса». Это будет определяющим в том, чем я буду заниматься ближайшие два-три года. У меня есть мысль о возвращении в Формулу-1. Я по-прежнему ощущаю себя пилотом Формулы-1, я не разлюбил эти гонки. В ближайшие месяцы станет ясно, вернусь я или нет.
Если вы выступаете в Формуле-1, то это накладывает большой отпечаток на всю вашу жизнь и подчиняет её достижению цели. Я жил в таком режиме на протяжении 18 лет и сейчас пытаюсь понять, готов ли я прожить так ещё два или три года. Нужно всё хорошо обдумать и понять, какие команды заинтересованы в моём выступлении», — приводит слова Алонсо F1i.
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