В «Рено» заявили, что их моторы превосходят «Мерседес» и лишь немного уступают «Феррари»

Глава отдела разработки двигателей «Рено» Реми Таффен рассказал о развитии силовой установки французских мотористов по сравнению с соперниками. По словам специалиста, в этом компоненте команда уже опережает «Мерседес» и лишь немного уступает «Феррари».
«Наши двигатели ведут плотную борьбу с „Мерседесом“ и „Феррари“. „Мерседес“ немного позади нас, а „Феррари“ немного опережает. Мы находимся на одной ступени развития с „Хондой“. О разнице в мощности в 50 киловатт больше нет и речи. Разница между нами, „Феррари“ и „Мерседесом“ колеблется в пределах 5-10 киловатт. Возможно, мы отстаём от „Хонды“ на 15-20 киловатт», — приводит слова Таффена Auto Motor und Sport.
Минувший сезон заводская команда «Рено» завершила на пятом месте в Кубке конструкторов.
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