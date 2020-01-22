Второй сезон сериала о Формуле-1 от Netflix выйдет 28 февраля

28 февраля 2020 года компания Netflix презентует новый сезон сериала о Формуле-1, сообщает официальный сайт платформы. Это уже будет второй сезон соответствующего проекта. В минувшем году в документальном фильме от Netflix не были представлены материалы о «Феррари» и «Мерседесе», которые не проявили заинтересованности в участии в съёмках. В этот раз зрители увидят материалы обо всех участниках чемпионата.

Во втором сезоне в сериале планируют осветить лучшие и самые интересные моменты чемпионата в 2019 году. Также продюсеры покажут те эпизоды, которые традиционно остаются за кулисами.

Напомним, новый сезон Формулы-1 стартует 13 марта. Гран-при Австралии пройдёт на автодроме «Альберт-Парк» с 13 по 15 марта.