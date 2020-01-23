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Китайский этап Формулы-Е под угрозой отмены из-за вспышки коронавируса

Китайский этап Формулы-Е под угрозой отмены из-за вспышки коронавируса
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

Китайский этап чемпионата Формулы-Е, который намечен на 21 марта, оказался под угрозой срыва, сообщает Inside Electric. Ранее главное управление спорта Китая ввело временный запрет на проведение всех спортивных событий до апреля 2020 года из-за вспышки атипичной пневмонии.

В настоящее время уже 600 человек заболели новым коронавирусом 2019-nCoV, 17 случаев закончились смертью заразившихся.

Город Ухань в настоящее время закрыт для выезда, в соседних городах также действуют ограничения.

В настоящее время не поступило никаких официальных комментариев по поводу данной ситуации со стороны руководства электрической автоспортивной серии.

Впервые этап чемпионата Формулы-Е в Китае прошёл в марте 2019 года.

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