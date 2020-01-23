Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Маркес: не исключаю варианта, при котором не успею восстановиться к тестам

Маркес: не исключаю варианта, при котором не успею восстановиться к тестам
Авто / Мотогонки 0

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес не исключает варианта, при котором он не успеет до конца восстановиться к тестам после операции на правом плече.

«Я не исключаю варианта, при котором не успею восстановиться к тестам и проеду на них гораздо меньше кругов, чем нужно. Операция на этот раз была чуть менее сложной, но восстановление занимает больше времени, чем ожидалось. Врачи говорили, что в результате операции могут быть задеты нервы и мускулы, что осложняет процесс реабилитации.

Я сейчас на сто процентов сконцентрирован на восстановлении. За последние две недели я добился прогресса, в начале месяца всё было не столь радужно. До Малайзии я хочу проехать хоть на каком-нибудь байке. Но пока я к этому не готов», — приводит слова Марка Маркеса Crash.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020