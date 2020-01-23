Маркес: не исключаю варианта, при котором не успею восстановиться к тестам

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес не исключает варианта, при котором он не успеет до конца восстановиться к тестам после операции на правом плече.



«Я не исключаю варианта, при котором не успею восстановиться к тестам и проеду на них гораздо меньше кругов, чем нужно. Операция на этот раз была чуть менее сложной, но восстановление занимает больше времени, чем ожидалось. Врачи говорили, что в результате операции могут быть задеты нервы и мускулы, что осложняет процесс реабилитации.



Я сейчас на сто процентов сконцентрирован на восстановлении. За последние две недели я добился прогресса, в начале месяца всё было не столь радужно. До Малайзии я хочу проехать хоть на каком-нибудь байке. Но пока я к этому не готов», — приводит слова Марка Маркеса Crash.