В «КАМАЗ-мастере» считают, что «МАЗу» не стоит обращаться к ним за покупкой мотора

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин ответил на вопрос, как бы он отреагировал на гипотетическую ситуацию, когда конкуренты россиян из белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» обратились бы к ним с просьбой приобрести доработанные моторы «Камминз». По словам мазовцев, эти двигатели, установленные на камазовских грузовиках, мощнее моторов «Баггира», которые используют белорусы.



«Когда изменили технический регламент и нужно было искать двигатель объёмом менее 13 литров, нам, наверное, проще было бы пойти в «Ивеко» и взять в аренду их мотор Cursor 13 — считаю, это один из топ-двигателей в этой размерности. Можно было пойти в «МАН»: у них уже был готовый, настроенный мотор из трак-рейсинга. Но мы заводская команда и используем компоненты тех компаний, которые поставляют продукцию на конвейер. Если бы у заводской команды появились мысли о чужом моторе, это противоречило бы маркетинговой программе завода. Да, такой путь был бы легче, можно его обсуждать, но я считаю, что заводская команда не должна так поступать.



Проще всего сказать – «мой двигатель слабее». Автоспорт тем и отличается от других видов спорта, что здесь не пойдёшь в магазин и не купишь себе такие же клюшку или лыжи, как у конкурентов. Здесь участники готовят спортинвентарь сами себе. Всё в руках участников. Занимайтесь, поднимайте количество «коней» в своих моторах.



А вообще «МАЗ» — молодцы, очень хорошо двигаются вперёд: в плане подготовки и экипажей, и машин. Когда они только пришли в ралли-рейды, то поначалу было немало поломок. Тот же самый путь в 90-е годы прошли мы. Сейчас остановок на трассе у мазовцев всё меньше и меньше – всё закономерно, это опыт», — заявил Чагин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.



Полную версию интервью с Владимиром Чагиным, Андреем Каргиновым и Антоном Шибаловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.