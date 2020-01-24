«Так хоть мозоли на руках остаются». Ферстаппен — о том, зачем выступает в киберспорте

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что выступления в онлайн-гонках помогают ему держать себя в форме в межсезонье.

Ферстаппен и Ландо Норрис («Макларен») выступают за профессиональную команду Redline, участвующую в киберспортивных гонках. Последней такой гонкой, в которой они приняли участие, были «24 часа Дайтоны».

«Это прекрасный способ подготовить себя к новому сезону. По крайней мере это сохраняет мозоли на руках зимой», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.

Атце Керкхоф, менеджер команды голландца, подчеркнул, что выступления в киберспорте нисколько не вредят гонщику.

«Ему нужно потратить немало времени, чтобы настроить машину. Но сами по себе эти гонки не идут ему во вред», — сказал он.

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