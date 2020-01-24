«Так хоть мозоли на руках остаются». Ферстаппен — о том, зачем выступает в киберспорте
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что выступления в онлайн-гонках помогают ему держать себя в форме в межсезонье.
Ферстаппен и Ландо Норрис («Макларен») выступают за профессиональную команду Redline, участвующую в киберспортивных гонках. Последней такой гонкой, в которой они приняли участие, были «24 часа Дайтоны».
«Это прекрасный способ подготовить себя к новому сезону. По крайней мере это сохраняет мозоли на руках зимой», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.
Атце Керкхоф, менеджер команды голландца, подчеркнул, что выступления в киберспорте нисколько не вредят гонщику.
«Ему нужно потратить немало времени, чтобы настроить машину. Но сами по себе эти гонки не идут ему во вред», — сказал он.
Марко вспомнил, как впервые встретился с Ферстаппеном
Окон рассказал, как развивался его конфликт с Ферстаппеном
Читайте также
- 24 января 2020
-
12:12
-
11:15
-
10:48
-
09:27
-
01:11
- 23 января 2020
-
22:59
-
22:00
-
21:48
-
21:06
-
21:03
-
20:53
-
19:42
-
18:34
-
17:41
-
16:42
-
15:47
-
15:12
-
14:21
-
13:56
-
12:52
-
12:03
-
11:03
-
10:10
-
09:27
-
00:50
-
00:36
- 22 января 2020
-
23:34
-
22:59
-
21:07
-
20:21
-
19:00
-
17:55
-
16:11
-
14:54
-
13:32
Партнерский контент