«Альфа Ромео» проведёт презентацию болида 19 февраля

Пресс-служба «Альфа Ромео» объявила дату презентации нового болида. Мероприятие состоится 19 января в Барселоне (Испания). Его начало запланировано на 10:30 мск.



«Альфа Ромео» стала уже седьмой командой чемпионата, которая объявила дату презентации машины. В минувшем сезоне «Альфа Ромео», набрав 57 очков, заняла восьмое место в Кубке конструкторов. В новом чемпионате, как и в минувшем, боевыми пилотами коллектива будут Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.



Ключевые даты Формулы-1 в 2020 году



11 февраля — презентация болида «Феррари»

12 февраля — презентация болида «Рено»

12 февраля — презентация болида «Ред Булл» (официально не подтверждено)

13 февраля — презентация болида «Макларена»

14 февраля — презентация болида «Мерседеса»

14 февраля — презентация болида «Альфа Таури»

17 февраля — презентация болида «Рейсинг Пойнт»

19 февраля — презентация болида «Альфа Ромео»

19 февраля — презентация болида «Хааса» (официально не подтверждено).

19-21 февраля — первые предсезонные тесты

26-28 февраля — вторые предсезонные тесты.



Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2020 году пройдёт с 13 по 15 марта в Австралии.