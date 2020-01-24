«Альфа Ромео» проведёт презентацию болида 19 февраля

Пресс-служба «Альфа Ромео» объявила дату презентации нового болида. Мероприятие состоится 19 января в Барселоне (Испания). Его начало запланировано на 10:30 мск.
«Альфа Ромео» стала уже седьмой командой чемпионата, которая объявила дату презентации машины. В минувшем сезоне «Альфа Ромео», набрав 57 очков, заняла восьмое место в Кубке конструкторов. В новом чемпионате, как и в минувшем, боевыми пилотами коллектива будут Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.
Ключевые даты Формулы-1 в 2020 году
11 февраля — презентация болида «Феррари»
12 февраля — презентация болида «Рено»
12 февраля — презентация болида «Ред Булл» (официально не подтверждено)
13 февраля — презентация болида «Макларена»
14 февраля — презентация болида «Мерседеса»
14 февраля — презентация болида «Альфа Таури»
17 февраля — презентация болида «Рейсинг Пойнт»
19 февраля — презентация болида «Альфа Ромео»
19 февраля — презентация болида «Хааса» (официально не подтверждено).
19-21 февраля — первые предсезонные тесты
26-28 февраля — вторые предсезонные тесты.
Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2020 году пройдёт с 13 по 15 марта в Австралии.
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