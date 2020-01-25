Эванс захватил лидерство на Ралли Монте-Карло после 10 СУ, Ожье — второй, Лёб — 4-й
Гонщик «Тойоты» Элфин Эванс захватил лидерство на Ралли Монте-Карло — первом этапе очередного сезона чемпионата мира по классическому ралли. По итогам десяти спецучастков Эванс возглавляет протокол заезда.
Второе место у его напарника Себастьена Ожье, француз отстаёт от Эванса всего на 4,8 секунды. Третьим идёт Тьерри Нёвиль на «Хёндэ», уступая Эвансу 16 секунд. Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб — на четвёртой позиции.
Ралли Монте-Карло. Положение после 8 СУ (топ-6)
1. Себастьен Ожье («Тойота») — 2:06.38,3
2. Элфин Эванс («Тойота») — +4,8
3. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») — +16,6
4. Себастьен Лёб («Хёндэ») — +1.56,2
5. Эсапекка Лаппи («Форд») — +2.31,4
6. Калле Рованперя («Тойота») — +2.59,3.
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