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Эванс захватил лидерство на Ралли Монте-Карло после 10 СУ, Ожье — второй, Лёб — 4-й

Эванс захватил лидерство на Ралли Монте-Карло после 10 СУ, Ожье — второй, Лёб — 4-й
Авто / Ралли 0

Гонщик «Тойоты» Элфин Эванс захватил лидерство на Ралли Монте-Карло — первом этапе очередного сезона чемпионата мира по классическому ралли. По итогам десяти спецучастков Эванс возглавляет протокол заезда.

Второе место у его напарника Себастьена Ожье, француз отстаёт от Эванса всего на 4,8 секунды. Третьим идёт Тьерри Нёвиль на «Хёндэ», уступая Эвансу 16 секунд. Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб — на четвёртой позиции.

Ралли Монте-Карло. Положение после 8 СУ (топ-6)

1. Себастьен Ожье («Тойота») — 2:06.38,3
2. Элфин Эванс («Тойота») — +4,8
3. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») — +16,6
4. Себастьен Лёб («Хёндэ») — +1.56,2
5. Эсапекка Лаппи («Форд») — +2.31,4
6. Калле Рованперя («Тойота») — +2.59,3.

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