Александер Росси: рад, что Алонсо не выиграл «Дакар»
Экс-пилот Формулы-1 Александер Росси, выступающий в IndyCar, обрадовался, что двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо не сумел одержать победу на ралли-марафоне «Дакар».
«Мне хотелось, чтобы Фернандо выступил хорошо, но я не хотел его победы. Это бы раздражало меня, ведь я дважды стартовал на Бахе Калифорнии, но так и не сумел выиграть. Если бы Фернандо выиграл „Дакар“ с первой попытки, это меня могло бы задеть. А такой результат стал чем-то вроде облегчения.
Фернандо — один из лучших пилотов в мире, но это не значит, что он может прийти совершенно в другую серию и выиграть у тех, кто гоняется там годами. Так что я рад, что он не выиграл", — приводит слова американского пилота портал AS.
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