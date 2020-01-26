Фрай: Шумахер не устраивал психологические битвы с напарниками

Бывший исполнительный директор «Мерседеса» Ник Фрай поставил под сомнение слова чемпиона мира 2016 года Нико Росберга о том, что Михаэль Шумахер устраивал с напарниками по команде психологические игры.
«Понятия не имею, правда ли это. Но удивлюсь, если это так. Люди часто пытаются характеризовать Михаэля как человека, прибегавшего к разным трюкам. Могу сказать честно, я этого не видел. Замечал только, что он отличный командный игрок.
В Формуле-1 мне довелось видеть обе стороны медали. Начинал работу в одной команде с Жаком Вильнёвом. Он всегда шёл к машине и обратно в шлеме, чтобы ни с кем не общаться. Он мог вообще не знать, кто его механики. В то же время поведение Шумахера было противоположным. Своим примером он заставлял всех работать на высочайшем уровне и потому так долго был одним из лучших. Он никогда не устраивал психологические битвы или игры разума с напарником по команде. Наоборот, с его стороны видел едва ли не отеческое отношение к напарникам", — приводит слова Фрая F1i.
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