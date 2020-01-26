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Владельцы автодрома в Индианаполисе заинтересованы в возвращении гонки Формулы-1

Владельцы автодрома в Индианаполисе заинтересованы в возвращении гонки Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Новый владелец автодрома в Индианаполисе Роджер Пенске хочет вернуть на «Старую кирпичницу» этап Формулы-1. Об этом сообщила журналистка Дженна Фрайер.

«Пенске хочет, чтобы гонки Формулы-1 и спорткаров вернулись в Индианаполис. Пока не было переговоров ни с одной серией», — написала Дженна Фрайер в своём «твиттере».

Трасса в Индианаполисе принимала гонки Формулы-1 с 2000 по 2007 год. Пять побед на этой трассе одержал Михаэль Шумахер, по одной на свой счёт записали Мика Хаккинен, Рубенс Баррикелло и Льюис Хэмилтон.

Ранее исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри заявил, что серия готова рассмотреть другие варианты проведения второго этапа в США, если не будет найден компромисс в вопросе организации городской гонки в Майами.

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