Марко назвал Леклера лучшим гонщиком не из программы «Ред Булл»
По словам гоночного консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко, лучшим пилотом Формулы-1 из тех, кто не входит в гоночную программу австрийской компании, является 22-летний Шарль Леклер, выступающий за «Феррари».
«Леклер. Совершенно точно, это Леклер», — приводит слова Марко GrandPX.news.
В гоночную программу «Ред Булл» в Формуле-1 входят 22-летний голландец Макс Ферстаппен и 23-летний представитель Таиланда Александер Албон, выступающие за главную команду австрийской компании, а также 25-летний россиянин Даниил Квят и 23-летний француз Пьер Гасли, защищающие цвета «Альфа Таури».
В 2020 году предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.
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