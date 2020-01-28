Вязович: китайцы были готовы купить капотник «МАЗа» на «Дакаре», еле отбились

Лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович, который на ралли-рейде «Дакар» 2020 года занял третье место в зачёте грузовиков, уступив лишь представителям росийского коллектива «КАМАЗ-мастер» Андрею Каргинову и Антону Шибалову, рассказал забавную историю. По его словам, капотный грузовик настолько понравился одной из китайских команд, что они пожелали его приобрести, однако получили отказ.
«Дакар» – отличная реклама «МАЗа». К нам постоянно подходят. Китайцы в день отдыха были готовы купить капотный грузовик. Едва отбились от них. Изучали и наши «технички», и автодом.
Интерес очень высокий, причем не только в Саудовской Аравии, но и во всём мире. «МАЗы» проехали сотни тысяч километров без проблем, доказали свою надежность. И чем выше результаты, тем стабильнее спрос и интерес», — приводит слова Вязовича «Беларусь сегодня».
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