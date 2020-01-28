Испанское СМИ: новая машина «Макларена» на полсекунды быстрее прошлогодней

Испанское издание Extraconfidencial, ссылаясь на источники в «Макларене», утверждает, что автомобиль команды сезона-2020 будет на полсекунды быстрее прошлогоднего.

«Если данные моделирования не врут, у «Макларена» хорошие шансы не просто защитить четвёртое место в Кубке конструкторов, но и сократить отставание от третьего места. Год назад команда могла только мечтать об этом. Маловероятно, что появятся шансы на победу, но два-три подиума вполне реальны», — отмечается в сообщении издания.

В сезоне-2019 «Макларен», на счету которого оказалось 145 очков, занял четвёртое место в Кубке конструкторов. 96 очков принёс команде испанец Карлос Сайнс, занявший шестое место в личном зачёте, а 49 — британский новичок Ландо Норрис, ставший 11-м.