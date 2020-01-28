В «Хаасе» подтвердили, что покажут новый болид утром 19 февраля

Пресс-служба «Хааса» на странице команды в «Твиттере» назвала точную дату презентации нового болида. Мероприятие состоится в день старта официальных предсезонных тестов Формулы-1, 19 февраля. Машину покажут на пит-лейне автодрома в Барселоне. Защитное покрывало с болида VF-20 будет снято в 08:00 по европейскому времени и в 10:00 по московскому.

Напомним, минувший сезон «Хаас» завершил на предпоследнем, девятом месте в Кубке конструкторов. Не так давно руководитель команды Гюнтер Штайнер заверил, что в 2020 году болельщикам стоит ждать прогресса от «Хааса». В новом сезоне боевыми пилотами коллектива снова будут Ромен Грожан и Кевин Магнуссен.

Ключевые даты Формулы-1 в 2020 году



11 февраля. Презентация болида «Феррари»

12 февраля. Презентация болида «Рено»

12 февраля. Презентация болида «Ред Булл» (официально не подтверждено)

13 февраля. Презентация болида «Макларена»

14 февраля. Презентация болида «Мерседеса»

14 февраля. Презентация болида «Альфа Таури»

17 февраля. Презентация болида «Рейсинг Пойнт»

19 февраля. Презентация болида «Альфа Ромео»

19 февраля. Презентация болида «Хааса»

19-21 февраля. Первые предсезонные тесты

26-28 февраля. Вторые предсезонные тесты.



Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2020 году пройдёт с 13 по 15 марта в Австралии.