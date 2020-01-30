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«ФИА бросила меня, я чуть не умер». Корреа, попавший в аварию, раскритиковал чиновников

«ФИА бросила меня, я чуть не умер». Корреа, попавший в аварию, раскритиковал чиновников
Авто / Младшие серии 0

Американский гонщик Хуан Мануэль Корреа, попавший в тяжёлую аварию на этапе Формулы-2 в Спа в 2019 году, раскритиковал представителей Международной автомобильной федерации за безответственность.

Напомним, та авария унесла жизнь французского гонщика Антуана Юбера, а Корреа сломал обе ноги. На протяжении нескольких дней его жизнь находилась в опасности.

«На следующий день после аварии все уехали в Монцу, а я остался в больнице. Рядом со мной не оказалось никого из ФИА, кто мог бы наблюдать за моим состоянием.

Через четыре дня я чуть не умер, потому что врачи попросту не знали, что делать. Они никогда не сталкивались с пациентом, перенёсшим такую огромную перегрузку (70 g. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова гонщика Planet F1.

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