Алонсо: не должен был говорить, что мотор «Хонды» как у машин GP2

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо вспомнил одно из самых неоднозначных заявлений, сделанных им в адрес мотористов «Хонды». На Гран-при Японии 2015 года испанец во время переговоров по радио сравнил силовую установку «Хонды» с двигателями машин GP2.

«Это заявление стало следствием разочарования. Возможно, я не должен был так говорить. Но я не обсуждал это по телевидению или на пресс-конференции. Я общался с инженером, и это была частная беседа. Её содержание не предназначалось для широкой публики.

Как бы то ни было, мотор был очень плох. На тестах в Хересе мы проехали лишь семь кругов за четыре дня. Сейчас «Хонда» выигрывает Гран-при, и у меня спрашивают, расстроен ли я, что они побеждают с «мотором GP2». Я очень рад, но сейчас у них не тот же двигатель, что был в моей машине», — приводит слова Алонсо Autosport.