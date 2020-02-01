Марко: Лауда незаменим. Для меня это огромная потеря

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что до сих пор не может смириться с кончиной бывшего неисполнительного председателя совета директоров «Мерседеса» Ники Лауды. По словам Марко, тот являлся незаменимым человеком.

«Кажется, мы встретились с ним впервые в 1968 году. Мы уважали друг друга. Да, мы были соперниками на трассе, но это никогда не мешало нашим дружеским отношениям за пределами трека. Для меня его смерть стала одной из самых серьёзных потерь. Ники незаменим», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.

Ники Лауда скончался 20 мая минувшего года после пересадки лёгких и дальнейших осложнений. В годы выступлений в Формуле-1 Лауда трижды становился чемпионом мира.