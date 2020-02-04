Журналист, писавший о проблемах новой «Феррари», сообщил о прогрессе в развитии болида

Итальянский журналист Лео Туррини, который ранее писал, что инженеры «Феррари» не слишком довольны испытаниями нового болида в аэродинамической трубе, сообщил о позитивных новостях из Маранелло.
По его словам, специалистам удалось исправить главные недочёты. Кроме того, в «Феррари» очень довольны новым двигателем.
«Последние данные из аэродинамической трубы обнадёживают. Пока не всё гладко, но время ещё есть. В «Феррари» поставили перед собой чёткую задачу, помимо результатов, построить «простую» машину, которая будет одинаково быстра вне зависимости от типа трасс. В Маранелло убеждены, что с двигателем нет никаких проблем. По мнению Бинотто, силовая установка как минимум не уступает в мощности «Мерседесу» и «Хонде». Отношения между Феттелем и Леклером не такие напряжённые, как можно было ожидать после 2019 года», – написал Туррини в своём блоге.
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