В «Феррари» пообещали тратить больше денег на Формулу-1

Генеральный директор «Феррари» Луи Камильери объявил, что компания станет тратить больше денег на Формулу-1.

«Этот сезон будет решающим. Наша цель — побеждать. И поэтому мы продолжим инвестировать в инфраструктуру, ресурсы и технологии во время работы над машиной 2020 года и в ходе сезона.

Новый технический регламент, который вступит в силу в сезоне-2021, означает, что надо будет развивать совершенно иную машину. Это потребует дополнительных ресурсов и затрат в 2020 году. Поэтому инвестиции существенно возрастут», — приводит слова Камильери La Gazzetta dello Sport.

В сезоне-2019 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, отстав от «Мерседеса» на 235 очков.

В 2020 году предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля, а Гран-при Австралии — с 13 по 15 марта.

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