В «Феррари» пообещали тратить больше денег на Формулу-1

Генеральный директор «Феррари» Луи Камильери объявил, что компания станет тратить больше денег на Формулу-1.
«Этот сезон будет решающим. Наша цель — побеждать. И поэтому мы продолжим инвестировать в инфраструктуру, ресурсы и технологии во время работы над машиной 2020 года и в ходе сезона.
Новый технический регламент, который вступит в силу в сезоне-2021, означает, что надо будет развивать совершенно иную машину. Это потребует дополнительных ресурсов и затрат в 2020 году. Поэтому инвестиции существенно возрастут», — приводит слова Камильери La Gazzetta dello Sport.
В сезоне-2019 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, отстав от «Мерседеса» на 235 очков.
В 2020 году предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля, а Гран-при Австралии — с 13 по 15 марта.
- 6 февраля 2020
-
11:02
-
10:08
-
09:17
-
01:11
- 5 февраля 2020
-
22:59
-
21:49
-
18:33
-
18:29
-
17:28
-
16:26
-
15:21
-
14:32
-
14:03
-
12:54
-
12:17
-
11:10
-
10:11
-
09:23
-
01:01
-
00:22
- 4 февраля 2020
-
23:49
-
21:40
-
20:32
-
18:23
-
17:55
-
16:41
-
15:03
-
14:07
-
13:24
-
13:08
-
11:53
-
11:20
-
10:14
-
09:20
-
00:52