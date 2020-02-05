В «Феррари» объяснили, почему считают Феттеля ключевой персоной

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис рассказал, почему в команде возлагают большие надежды на четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля, несмотря на то что в сезоне-2019 32-летний немец проиграл внутрикомандное сражение 22-летнему монегаску Шарлю Леклеру.

«Лидерство у него в крови. Он остаётся ключевой персоной нашего проекта.

Он всегда умеет найти правильные слова. Он спокоен и мотивирован. Как правило, чем дольше гонщик выступает за команду, тем больше от него можно получить. Могу сказать это и о Себастьяне», — приводит слова Мекиса Autosprint.

Феттель выступает за «Феррари» с 2015 года. Все свои титулы, с 2010 по 2013 год, он завоевал в составе «Ред Булл», который покинул после сезона-2014.