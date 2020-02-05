В «Феррари» объяснили, почему считают Феттеля ключевой персоной
Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис рассказал, почему в команде возлагают большие надежды на четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля, несмотря на то что в сезоне-2019 32-летний немец проиграл внутрикомандное сражение 22-летнему монегаску Шарлю Леклеру.
«Лидерство у него в крови. Он остаётся ключевой персоной нашего проекта.
Он всегда умеет найти правильные слова. Он спокоен и мотивирован. Как правило, чем дольше гонщик выступает за команду, тем больше от него можно получить. Могу сказать это и о Себастьяне», — приводит слова Мекиса Autosprint.
Феттель выступает за «Феррари» с 2015 года. Все свои титулы, с 2010 по 2013 год, он завоевал в составе «Ред Булл», который покинул после сезона-2014.
Масса оценил ситуацию с контрактами Леклера и Феттеля
Читайте также
- 5 февраля 2020
-
15:21
-
14:32
-
14:03
-
12:54
-
12:17
-
11:10
-
10:11
-
09:23
-
01:01
-
00:22
- 4 февраля 2020
-
23:49
-
21:40
-
20:32
-
18:23
-
17:55
-
16:41
-
15:03
-
14:07
-
13:24
-
13:08
-
11:53
-
11:20
-
10:14
-
09:20
-
00:52
- 3 февраля 2020
-
23:59
-
22:44
-
21:27
-
20:20
-
19:14
-
17:58
-
16:04
-
14:31
-
13:17
-
12:25
Партнерский контент