Магнуссен признался, что его главная цель — победить Грожана

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что его главная цель в сезоне-2020 — победить напарника Ромена Грожана.

«Я бы солгал, если бы сказал, что это не так», — приводит слова датского гонщика GrandPX.news.

В сезоне-2019 Магнуссен заработал для «Хааса» 20 очков, а Грожан — 8. Команда заняла девятое, предпоследнее место в Кубке конструкторов.

27-летний Магнуссен дебютировал в Формуле-1 в 2014 году, подписав контракт с «Маклареном». В первой же гонке датчанин занял второе место. Больше он ни разу не финишировал в первой тройке по итогам Гран-при. Сезон-2015 он пропустил, в 2016 году перешёл в «Рено», а с сезона-2017 защищает цвета «Хааса».

В 2020 году предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля, а Гран-при Австралии — с 13 по 15 марта.