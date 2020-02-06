Предсезонные тесты Формулы-1 не покажут в России

Трансляции предсезонных тестов Формулы-1 сезона-2020 будут доступны на платформе F1 TV Pro, сообщает пресс-служба Формулы-1. Таким образом, трансляции будут доступны сразу в нескольких странах, в список которых не входит Россия.
В Великобритании и Италии трансляции будут доступны на телеканалах Sky Sports и Sky Italia соответственно.
Платформа F1 TV Pro в настоящий момент доступна в 77 странах, включая Азербайджан и Украину. О том, когда подписка станет доступна в России, пока не сообщается.
«К сожалению, на данный момент у нас нет точной даты появления доступа к подписке в России, поскольку сроки ещё не подтверждены», — сообщили в службе поддержки Формулы-1.
Напомним, в 2020 году предсезонные тесты будут длиться шесть дней, команды примут участие в двух трёхдневных сессиях на трассе в Барселоне. Первая трёхдневная сессия пройдёт с 19 по 21 февраля, вторая — с 26 по 28 февраля.
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