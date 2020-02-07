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Браун назвал ужасными современные машины Формулы-1

Браун назвал ужасными современные машины Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун признался, что ему не нравятся машины, которые в настоящее время используются в чемпионате. Функционер подчеркнул, что крайне недоволен аэродинамикой недостаточно прочных автомобилей.

«Эти машины ужасны с точки зрения аэродинамики. Имею в виду моменты, когда гонщики сражаются друг с другом. Стоит только посмотреть на машину, как от неё сразу что-то отваливается.

Такие автомобили не для гонок. Не говорю, что пилотам нужны танки, но хочется, чтобы машины были достаточно прочны для борьбы. Сейчас у нас этого нет», — приводит слова Брауна издание The Guardian.

Новую аэродинамику автомобили Формулы-1 получат уже в 2021 году, когда в чемпионате вступит в силу новый регламент.

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