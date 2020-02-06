Браун рассказал, в чём Хэмилтон похож на Шумахера

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун сравнил Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и Михаэля Шумахера, шестикратного и семикратного чемпионов мира соответственно.

Браун возглавлял «Феррари», когда Шумахер в её составе завоевал пять титулов. В 2013 году он поработал с Хэмилтоном, когда тот проводил первый сезон в составе «Мерседеса», придя из «Макларена».

«Они оба невероятно талантливы в том, что касается действий за рулём. Помню те моменты, когда они доставали скорость буквально из ниоткуда.

Льюис так проезжал некоторые круги в квалификации, что команда просто теряла дар речи. Таким был и Михаэль. На такое мало кто способен», — приводит слова Брауна Guardian.

На счету Хэмилтона 84 победы в гонках, а у Шумахера 91 победа.

Хорнер предположил, что «Мерседес» и Хэмилтон могут расстаться из-за денег