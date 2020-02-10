Corriere della Sera: новую «Феррари» раскрасят в честь Жиля Вильнёва

Новая машина Формулы-1 «Феррари», на которой Себастьян Феттель и Шарль Леклер будут выступать в сезоне-2020, получит ливрею, напоминающую ту, с которой выступал легендарный гонщик итальянской команды Жиль Вильнёв, сообщает Corriere della Sera.
Издание утверждает, что «Феррари» будет выкрашена в более тёмный оттенок красного цвета, на борту в той или иной форме появятся цвета итальянского флага, а номера на борту станут более различимы.
Также сообщается, что принципиальных изменений в конструкции машины не будет; в то же время инженеры применят некоторые технические решения «Мерседеса» и «Ред Булл».
Напомним, презентация «Феррари» состоится завтра, 11 февраля. В 2020 году предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.
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