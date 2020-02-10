Замгендиректора «Росгонок» не исключил чередования ГП России в Сочи и Санкт-Петербурге
Заместитель генерального директора АНО «Росгонки» Сергей Воробьёв прокомментировал тенденцию по увеличению количества этапов в Формуле-1. В частности, Воробьёв высказал мнение, может ли Россия принять сразу два этапа чемпионата мира.
«Командам будет тяжело выдержать 25 Гран-при за сезон. Но, думаю, расширение календаря неизбежно. Формула-1 хочет ещё один этап в США, на родном рынке. Плюс ЮАР, где когда-то проходил Гран-при, плюс Азия. Ещё один этап в России — не сразу. Когда «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом получит статус автодрома Формулы-1, то возможно чередование этапов с сочинской трассой или даже два Гран-при в России в сезоне, но не в ближайшие 2-3 года», — приводит слова Воробьёва Forbes Russia.
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