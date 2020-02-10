В «КАМАЗ-мастере» рассказали, какие детали дакаровского грузовика взяты с серийных машин

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер», серебряный призёр «Дакара»-2020 Антон Шибалов рассказал, что общего у боевых грузовиков команды и серийных.
«Ни один спортивный автомобиль не состоит из компонентов исключительно своего бренда. И это абсолютно нормально. Куда важнее то, где машина собирается — от закладки и сварки базового лонжерона до последнего винта. Наш спортивный грузовик с начала и до конца собирают в цеху нашей команды. Правда, цех у нас отдельный от общего сборочного, но основной конвейер мы регулярно посещаем, делимся опытом, сами что-то узнаём. Если вариться в собственном соку в четырёх стенах, высокого результата не добьёшься.
Конечно, есть детали, которые устанавливают на серийные КамАЗы. Та же раздаточная коробка. И та же механическая коробка передач, которую мы использовали до этого года. Из более мелких деталей, к примеру, пальцы реактивной штанги. Так что комплектующих, которые мы берём непосредственно с нашего конвейера, достаточно много. Да, к сожалению, мы пока не можем взять наш серийный двигатель, но просто потому, что его объём не соответствует требованиям регламента «Дакара». Кстати, кабина нашего гоночного грузовика тоже заводская. И сделана она вовсе не из углепластика, который используется на многих гоночных внедорожниках», — приводит слова Шибалова «ВТБ России».
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