«Мерседес» показал забавное видео с длиннобородым «Боттасом 3.0»

В команде Формулы-1 «Мерседес» опубликовали забавное видео, посвящённое Валттери Боттасу.
В начале сезона-2019 в Формуле-1 появился мем «Боттас 2.0». На Гран-при Австралии, традиционно открывавшем календарь сезона, финский гонщик победил напарника Льюиса Хэмилтона. На подиуме экс-пилот Ф-1 Марк Уэббер, бравший интервью у представителей первой тройки, спросил его, как ему это удалось. Боттас ответил, что всё дело в овсянке, которую он съел на завтрак.
В «Мерседесе» предположили, что «Боттас 3.0» должен не только есть овсянку, но и иметь длинную бороду.
Если у вас не отображается видеоролик, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале команды.
В сезоне-2019 Боттас впервые в карьере стал вторым в личном зачёте, однако отстал от Хэмилтона на 87 очков.
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