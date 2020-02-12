«Мерседес» показал забавное видео с длиннобородым «Боттасом 3.0»

В команде Формулы-1 «Мерседес» опубликовали забавное видео, посвящённое Валттери Боттасу.

В начале сезона-2019 в Формуле-1 появился мем «Боттас 2.0». На Гран-при Австралии, традиционно открывавшем календарь сезона, финский гонщик победил напарника Льюиса Хэмилтона. На подиуме экс-пилот Ф-1 Марк Уэббер, бравший интервью у представителей первой тройки, спросил его, как ему это удалось. Боттас ответил, что всё дело в овсянке, которую он съел на завтрак.

В «Мерседесе» предположили, что «Боттас 3.0» должен не только есть овсянку, но и иметь длинную бороду.

Если у вас не отображается видеоролик, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале команды.

В сезоне-2019 Боттас впервые в карьере стал вторым в личном зачёте, однако отстал от Хэмилтона на 87 очков.

Источник: новый контракт Хэмилтона с «Мерседесом» будет рассчитан на 3 года и £ 180 млн