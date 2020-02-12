На трассе Moscow Raceway проведут соревнования по лыжным гонкам
На автодроме Moscow Raceway в субботу, 22 февраля при условии морозной погоды на основной конфигурации автодрома пройдут лыжные старты для всех желающих, сообщает пресс-служба трассы.
Взрослым участникам предстоит пройти два круга по полному кольцу трассы (4020 м), детям и спортсменам старшего возраста – по одному. Победители и призеры традиционно получат призы и памятные подарки от автодрома.
Для всех гостей будут организованы бесплатное горячее питание, прокат лыж, теплые раздевалки и трансфер от железнодорожной станции Чисмена и обратно. Участие в мероприятии и вход – свободные.
Расписание праздника будет опубликовано в ближайшее время.
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