На трассе Moscow Raceway проведут соревнования по лыжным гонкам

На автодроме Moscow Raceway в субботу, 22 февраля при условии морозной погоды на основной конфигурации автодрома пройдут лыжные старты для всех желающих, сообщает пресс-служба трассы.



Взрослым участникам предстоит пройти два круга по полному кольцу трассы (4020 м), детям и спортсменам старшего возраста – по одному. Победители и призеры традиционно получат призы и памятные подарки от автодрома.



Для всех гостей будут организованы бесплатное горячее питание, прокат лыж, теплые раздевалки и трансфер от железнодорожной станции Чисмена и обратно. Участие в мероприятии и вход – свободные.



Расписание праздника будет опубликовано в ближайшее время.