Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

На трассе Moscow Raceway проведут соревнования по лыжным гонкам

На трассе Moscow Raceway проведут соревнования по лыжным гонкам
Авто 0

На автодроме Moscow Raceway в субботу, 22 февраля при условии морозной погоды на основной конфигурации автодрома пройдут лыжные старты для всех желающих, сообщает пресс-служба трассы.

Взрослым участникам предстоит пройти два круга по полному кольцу трассы (4020 м), детям и спортсменам старшего возраста – по одному. Победители и призеры традиционно получат призы и памятные подарки от автодрома.

Для всех гостей будут организованы бесплатное горячее питание, прокат лыж, теплые раздевалки и трансфер от железнодорожной станции Чисмена и обратно. Участие в мероприятии и вход – свободные.

Расписание праздника будет опубликовано в ближайшее время.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020