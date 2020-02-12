Хэмилтон представил шлем на сезон-2020. Теперь в дизайне есть пурпурный цвет

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в преддверии сезона-2020 представил новую раскраску шлема. Новый дизайн серьёзно отличается от прошлогоднего. В новом шлеме появились элементы пурпурного. Ранее Льюис спрашивал мнение болельщиков, стоит ли добавлять элементы этого цвета в шлем.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хэмилтона.
В сезоне-2019 Хэмилтон одержал в 21 гонке 11 побед и, оторвавшись от напарника, Валттери Боттаса, на 87 очков, завоевал шестое чемпионство. Первый титул 35-летний британец, дебютировавший в Формуле-1 в 2007 году, завоевал в сезоне-2008, когда выступал за «Макларен», а затем ещё пять раз стал сильнейшим по итогам года в составе «Мерседеса»: в 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах.
Презентация новой машины «Мерседеса» состоится 14 февраля. Предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 февраля и с 26-го по 28-е, а Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, — с 13 по 15 марта.
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