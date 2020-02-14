Абитебуль намекнул, что «Рено» останется в Формуле-1 после 2020-го

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль выразил уверенность, что заводская команда французского производителя останется в чемпионате и после сезона-2020, когда в силу вступит новый технический регламент.

По слухам, высшее руководство «Рено» было готово свернуть проект в Ф-1, однако новый генеральный директор компании Лука де Мео поддерживает идею участия в чемпионате.

«У меня есть все основания полагать, что мы останемся в Формуле-1 в долгосрочной перспективе. Предполагаю, что мы подпишем новый Договор согласия в ближайшее время, причём на значительно улучшенных условиях», — приводит слова Абитебуля Auto Bild.

В сезоне-2019 «Рено» занял пятое место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу», «Феррари», «Ред Булл» и «Макларену».