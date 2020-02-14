Квят первым обкатает новый болид «Альфа Таури» 15 февраля
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от презентации нового болида команды. Квят заявил, что именно он проведёт первоначальную обкатку болида в Мизано в преддверии старта официальных тестов в Барселоне.
«Мы в предвкушении. Завтра утром я сяду за руль на трассе в Мизано, чтобы впервые опробовать этот болид на трассе. Мы поедем на полноценные тесты на следующей неделе. Машина выглядит элегантно, нас ждёт действительно интересное время.
Прошлогодний Гран-при Германии — фантастическая награда за большую работы команды, как и подиум Гасли в Бразилии. Мы смотрим вперёд, и позади у нас тоже сделано много работы, так что с нетерпением ждём начала сезона», — сказал Квят во время презентации.
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