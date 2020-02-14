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Квят первым обкатает новый болид «Альфа Таури» 15 февраля

Квят первым обкатает новый болид «Альфа Таури» 15 февраля
Авто / Формула-1 0

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от презентации нового болида команды. Квят заявил, что именно он проведёт первоначальную обкатку болида в Мизано в преддверии старта официальных тестов в Барселоне.

«Мы в предвкушении. Завтра утром я сяду за руль на трассе в Мизано, чтобы впервые опробовать этот болид на трассе. Мы поедем на полноценные тесты на следующей неделе. Машина выглядит элегантно, нас ждёт действительно интересное время.

Прошлогодний Гран-при Германии — фантастическая награда за большую работы команды, как и подиум Гасли в Бразилии. Мы смотрим вперёд, и позади у нас тоже сделано много работы, так что с нетерпением ждём начала сезона», — сказал Квят во время презентации.

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