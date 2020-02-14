Гасли: хотелось бы начать с того же, на чём мы закончили 2019 год

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился ожиданиями от сезона-2020 Формулы-1.



«Прошлый сезон был очень интересным, поскольку многое произошло как на профессиональном, так и на личном уровне. Я чувствую, что я вырос и многому научился, и завершил сезон наилучшим образом, взяв второе место на Гран-при Бразилии, что стало вторым лучшим результатом в истории команды. Я был очень доволен тем, как мы поработали и как всё шло, так что я очень взволнован в преддверии нового сезона, который хотелось бы начать с того же, на чём мы закончили 2019 год.



Всегда есть чему поучиться. Впереди только третий мой сезон в Формуле-1. Я чувствую себя более подготовленным, чем в прошлом году, у меня теперь больше опыта. К концу года вместе с людьми из команды мы узнали, как нам получить максимальную отдачу от болида. Нам нужно продолжать атаковать, стабильно выступать и набирать очки на протяжении всего сезона. Мы должны, как и в прошлом году, использовать каждую возможность», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.