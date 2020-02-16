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Гасли не будет менять подход к предсезонным тестам, несмотря на прошлогодние аварии

Гасли не будет менять подход к предсезонным тестам, несмотря на прошлогодние аварии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подчеркнул, что две прошлогодние аварии в Барселоне никак не отразятся на его отношении к предсезонным тестам.

«Меня ждёт множество новых аварий. Я столько раз попадал в неприятности ещё со времён выступления в картинге, но никогда из-за этого не снижал скорость. Уж лучше попасть в аварию на тестах, чем в гонке. Поэтому нет, менять свой подход я не собираюсь. Конечно, мне нужно быть осторожным — следует стремиться проводить тесты чисто. Но если под капотом болида более 1000 лошадиных сил и ты мчишься на сумасшедшей скорости, то понимаешь, что всегда может что-то случиться», — приводит слова Гасли Autosport.

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