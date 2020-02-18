Гонщик NASCAR Ньюман попал в аварию на «500 милях Дайтоны», он в тяжёлом состоянии. Видео

Райан Ньюман находится в тяжёлом состоянии в госпитале после аварии на последнем круге гонки «500 миль Дайтоны», открывшей сезон NASCAR 2020 года, однако его жизни ничто не угрожает.
Ньюман боролся за лидерство в гонке с Райаном Блэйни и Денни Хэмлином, однако пилоты не поделили один из поворотов, и случилась авария, причём машина Ньюмана перевернулась.
Видео аварии доступно по ссылке.
Авария Райана Ньюмана
Фото: David Rosenblum/Getty Images
Авария Райана Ньюмана
Фото: Mike Ehrmann/Getty Images
На место аварии прибыла бригада медиков, которая извлекла гонщика из машины, после чего его доставили в госпиталь.
«Райан Ньюман находится в медицинском центре Галифакса. Он в тяжёлом состоянии, но доктора подчеркнули, что его жизни ничто не угрожает. Мы поделимся с вами дальнейшей информацией по мере её поступления», — сказано в официальном заявлении NASCAR.
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