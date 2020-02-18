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«Ред Булл» и «Макларен» объявили график работы гонщиков на тестах

«Ред Булл» и «Макларен» объявили график работы гонщиков на тестах
Авто / Формула-1 0

В команде Формулы-1 «Ред Булл» опубликовали расписание работы гонщиков на официальных предсезонных тестах, которые начнутся завтра, 19 февраля.

19 февраля за руль сядет Макс Ферстаппен, 20 февраля за руль сядет его напарник Александер Албон, а 21 февраля отработают оба гонщика: утреннюю сессию отдали голландцу, дневную — представителю Таиланда.

Также стал известен график работы гонщиков «Макларена», причём в команде объявили расписание сразу на две серии предсезонных тестов. Вторая серия пройдёт с 26 по 28 февраля.

19 февраля за руль машины «Макларена» сядет Карлос Сайнс, 20-го — Ландо Норрис, 21-го и 26-го — оба гонщика, 27-го — Норрис, 28-го — Сайнс.

Гран-при Австралии, первый этап сезона-2020, пройдёт с 13 по 15 марта.

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