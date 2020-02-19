В «Рейсинг Пойнт» объяснили, почему их машина так похожа на прошлогодний «Мерседес»
Технический директор «Рейсинг Пойнт» Эндрю Грин объяснил, почему новый болид его команды сильно напоминает прошлогодний «Мерседес» W10.
«Мы работаем в аэродинамической трубе команды «Мерседес» с мая прошлого года. Было логично следовать их концепции, а не двигаться по пути другой команды. Все процедуры и настройки на заводе «Мерседеса» ориентированы на это.
Передняя и задняя подвески, а также гидравлика нам поставляются по контракту. Нос? Чем он тоньше, тем проще управлять этим болидом. Если наши данные подтвердятся на трассе, мы сделаем огромный шаг вперёд», — приводит слова Эндрю Грина Auto Motor und Sport.
По итогам первого дня тестов пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес показал третье время.
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Зачем придумывать своё, если можно просто взять чемпионскую машину годичной давности? И пусть конкуренты бесятся.
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