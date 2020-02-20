Леклер объяснил низкую скорость «Феррари» в первый день тестов Формулы-1

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результаты первого дня официальных предсезонных тестов Формулы-1, которые начались вчера, 19 февраля, на автодроме в Барселоне. 22-летний монегаск занял лишь 11-е место, более секунды уступив лидеру сессии Льюису Хэмилтону («Мерседес»).

«Мы изменили подход по сравнению с прошлым сезоном. В 2019 году тесты прошли для нас прекрасно, а вот первая гонка сложилась не лучшим образом.

Да, мы извлекли урок из этого. В этом сезоне мы решили сосредоточиться на своей работе, пытаясь узнать о работе машины как можно больше в первые дни, а затем уже сосредоточиться на скорости. Посмотрим, оправдается ли такой подход», — цитирует Леклера F1i.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию второго дня тестов.