Квят: уже закупился в магазине «Альфа Таури»

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мнением о ребрендинге команды. Квят отметил, что он был приятно удивлён качеством одежды «Альфа Таури».
«Новый стиль «Альфа Таури»? У нас полностью изменилась раскраска, поменялось имя команды. Изменение имени — очень большой шаг для будущего команды. Очень приятно представлять бренд одежды «Альфа Таури», это будет очень успешное сотрудничество.
Нам уже прислали довольно много одежды. Я сам был в их магазине в Зальцбурге и закупился. Я был приятно удивлён качеством одежды. Она очень комфортная», — сказал Квят в интервью с корреспондентом «Чемпионата».
Напомним, до конца сезона-2019 команда называлась «Торо Россо». Официальное переименование коллектива состоялось 14 февраля на презентации команды. «Альфа Таури» — бренд одежды, выпускаемый компанией «Ред Булл».
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