Квят: уже закупился в магазине «Альфа Таури»

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мнением о ребрендинге команды. Квят отметил, что он был приятно удивлён качеством одежды «Альфа Таури».



«Новый стиль «Альфа Таури»? У нас полностью изменилась раскраска, поменялось имя команды. Изменение имени — очень большой шаг для будущего команды. Очень приятно представлять бренд одежды «Альфа Таури», это будет очень успешное сотрудничество.



Нам уже прислали довольно много одежды. Я сам был в их магазине в Зальцбурге и закупился. Я был приятно удивлён качеством одежды. Она очень комфортная», — сказал Квят в интервью с корреспондентом «Чемпионата».



Напомним, до конца сезона-2019 команда называлась «Торо Россо». Официальное переименование коллектива состоялось 14 февраля на презентации команды. «Альфа Таури» — бренд одежды, выпускаемый компанией «Ред Булл».

«Мы постарались устранить все проблемы». Квят верит, что может снова попасть на подиум Блиц-интервью с российским гонщиком – о новой машине и шопинге в магазине «Альфа Таури».