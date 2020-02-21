Итальянский «Муджелло» готов заменить Гран-при Китая в календаре Формулы-1

Представители региона, где расположен итальянский автодром «Муджелло», заявили, что готовы принять у себя этап Формулы-1 в даты, когда должен был пройти Гран-при Китая — 2020. Официально этап в Шанхае перенесён на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса.
«Проведение Гран-при Формулы-1 на трассе „Муджелло“ стало бы потрясающим событием, а потому ни с чем не сравнимой возможностью прорекламировать наш регион на международном уровне. Нелегко гарантировать успех проведения столь престижного события, как Формула-1. Это стало бы большим испытанием, но вместе с тем и огромной возможностью по полной испытать весь регион. Автодром „Муджелло“ — красивое сооружение, завоевавшее различные награды. Он расположен в красивом месте Тосканы — это прекрасная комбинация», — отметил мэр коммуны Скарперия и Сан-Пьеро-а-Сьеве Федерико Иньести.
Заявление Иньести поддержали мэр Флоренции Дарио Нарделла и президент регионального совета Тосканы Эуджеенио Джани. Тем не менее шансы «Муджелло» не выглядят реальными, так как представители региона вряд ли готовы заплатить Формуле-1 промоутерский взнос.
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