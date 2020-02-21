Андретти — о ситуации с участием Алонсо в «Инди-500»: не стоит верить всему, что читаете

Руководитель гоночной команды Andretti Autosport Майкл Андретти намекнул, что у Фернандо Алонсо есть возможность участвовать в «Инди-500» в составе другой команды, а также призвал болельщиков не верить всему, что они читают в прессе.

«Всегда надо работать над двумя сделками сразу, потому что никогда не знаешь, какая из них пройдёт. Мы упорно трудились, чтобы заполучить Фернандо, но в конце концов не смогли прийти к соглашению.

Он в итоге получил то, что, по его мнению, могло бы быть лучше для него, и пошёл другим путём. Не верьте всему, что читаете", — приводит слова Андретти Planet F1.

Алонсо неоднократно критиковал двигатели «Хонды» во времена выступлений за «Макларен» в Формуле-1. Команда Андретти использует двигатели японского производителя. Предполагается, что «Хонда» в последний момент наложила вето на участие Фернандо Алонсо в «Инди-500» в составе Andretti Autosport.

