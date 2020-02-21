Перес: это будет первый сезон, когда мы прибудем в Мельбурн с сильным болидом

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес признался, что нынешний сезон станет первым за долгие годы, когда его команда прибудет на первый этап чемпионата с сильным болидом.

«Это будет первый сезон в нашей истории, когда мы наконец прибудем на этап в Мельбурн с сильным болидом. Не знаю, где мы окажемся, но определённо мы приедем куда более подготовленными к началу чемпионата. На этот раз мы знаем гораздо больше и гораздо более сфокусированы, чем в предыдущие сезоны. Что касается сравнений нашей машины с прошлогодним болидом „Мерседеса“, я надеюсь, она будет настолько же быстрой», — приводит слова мексиканского пилота RaceFans.

После первых дней официальных тестов Формулы-1 многие предположили, что «Рейсинг Пойнт» в 2020 году использует практически полную копию прошлогодней машины «Мерседеса».