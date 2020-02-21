Перес: это будет первый сезон, когда мы прибудем в Мельбурн с сильным болидом

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес признался, что нынешний сезон станет первым за долгие годы, когда его команда прибудет на первый этап чемпионата с сильным болидом.
«Это будет первый сезон в нашей истории, когда мы наконец прибудем на этап в Мельбурн с сильным болидом. Не знаю, где мы окажемся, но определённо мы приедем куда более подготовленными к началу чемпионата. На этот раз мы знаем гораздо больше и гораздо более сфокусированы, чем в предыдущие сезоны. Что касается сравнений нашей машины с прошлогодним болидом „Мерседеса“, я надеюсь, она будет настолько же быстрой», — приводит слова мексиканского пилота RaceFans.
После первых дней официальных тестов Формулы-1 многие предположили, что «Рейсинг Пойнт» в 2020 году использует практически полную копию прошлогодней машины «Мерседеса».
- 21 февраля 2020
-
20:05
-
19:53
-
18:51
-
17:43
-
16:38
-
16:13
-
15:52
-
15:24
-
15:04
-
14:57
-
14:42
-
14:28
-
14:19
-
14:06
-
13:37
-
13:37
-
13:05
-
12:17
-
11:48
-
10:33
-
09:47
-
09:42
-
09:25
-
09:01
-
09:00
-
01:24
-
00:00
- 20 февраля 2020
-
23:53
-
23:48
-
22:59
-
21:59
-
20:47
-
20:01
-
19:15
-
18:16