Гасли: наш болид похож на «Ред Булл» не так сильно, как «Рейсинг Пойнт» на «Мерседес»
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал разговоры, что новый болид команды похож на прошлогодний «Ред Булл».
«Не согласен с тем, что болид „Альфа Таури“ так похож на машину „Ред Булл“. Уж точно не так сильно, как „Рейсинг Пойнт“ — на прошлогодний „Мерседес“. Мы смогли добиться большого прогресса в это межсезонье, но наш болид — эволюция прошлогоднего STR14. В них не так много различий.
Не смогли до конца раскрыть наш потенциал, так что нужно дальше продолжать работать с настройками. Но мы смогли обнаружить несколько интересных вариантов. Мотор? Пока сложно сказать. Инженеры „Хонды“ довольны происходящим, особенно если сравнивать с тем, что было год назад», — приводит слова Пьера Гасли F1i.
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