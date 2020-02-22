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Гасли: наш болид похож на «Ред Булл» не так сильно, как «Рейсинг Пойнт» на «Мерседес»

Гасли: наш болид похож на «Ред Булл» не так сильно, как «Рейсинг Пойнт» на «Мерседес»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал разговоры, что новый болид команды похож на прошлогодний «Ред Булл».

«Не согласен с тем, что болид „Альфа Таури“ так похож на машину „Ред Булл“. Уж точно не так сильно, как „Рейсинг Пойнт“ — на прошлогодний „Мерседес“. Мы смогли добиться большого прогресса в это межсезонье, но наш болид — эволюция прошлогоднего STR14. В них не так много различий.

Не смогли до конца раскрыть наш потенциал, так что нужно дальше продолжать работать с настройками. Но мы смогли обнаружить несколько интересных вариантов. Мотор? Пока сложно сказать. Инженеры „Хонды“ довольны происходящим, особенно если сравнивать с тем, что было год назад», — приводит слова Пьера Гасли F1i.

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